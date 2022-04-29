Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о ракетном обстреле россиян. Вражеский снаряд упал в Шепетовском районе.

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Обстрел Хмельницкой области

По словам Гамалия, ракета россиян попала в инфраструктурный объект. ГСЧС уже удалось погасить пожар, возникший в результате попадания вражеского снаряда.

Все последствия попадания ракеты в объект еще изучаются и выясняются.

Обстрелы Украины

Во время визита генсека ООН в Киев оккупанты обстреляли столицу. Известно о десяти пострадавших. Также под ракетным огнем врага оказался Фастов.

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