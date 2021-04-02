В Хмельницком из-за ухудшения ситуации с COVID-19 снова усиливают карантин. Новые ограничения будут действовать в городе с 5 апреля.

Соответствующее решение 2 апреля приняла Комиссия исполкома Хмельницкого городского совета по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Что будет запрещено с 5 апреля:

заведениям общественного питания и ресторанам – проводить праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы и другие публичные события;

учреждениям культуры – принимать посетителей, проводить массовые мероприятия (в том числе в кинотеатрах и музеях, но кроме автоконцертов, автокинотеатров)

деятельность субъектов хозяйствования, которые принимают посетителей (магазины, супермаркеты, спортзалы, сфера обслуживания), если там более 1 человека на 10 квадратах.

Что было раньше в Хмельницком

26 марта карантин в Хмельницком уже усиливали, но в "лайт-режиме". Тогда запретили посещать заведения развлекательной деятельности, в том числе расположенные в ТРЦ.

Кроме этого – работу ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов после 22:00 и до 7:00. Это ограничение не касалось заказов на вынос.

Кроме этого, под запрет также попала и работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

Обратите внимание! Ситуация с COVID-19 в Хмельницкой области остается критической. Мест для новых больных COVID-19 там почти нет.