У Хмельницькому через погіршення ситуації з COVID-19 знову посилюють карантин. Нові обмеження будуть діяти у місті з 5 квітня.

Відповідне рішення 2 квітня ухвалила Комісія виконкому Хмельницької міської ради з питань ТЕБ та НС.

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Що буде заборонено з 5 квітня:

закладам громадського харчування та ресторанам – проводити святкові заходи, банкети, майстер-класи та інші публічні події;

закладам культури – приймати відвідувачів, проводити масові заходи (зокрема у кінотеатрах та музеях, але крім автоконцертів, автокінотеатрів);

діяльність суб'єктів господарювання, які приймають відвідувачів (магазини, супермаркети, спортзали, сфера обслуговування), якщо там більше ніж 1 людина на 10 квадратах.

Що було раніше у Хмельницькому

26 березня карантин у Хмельницькому вже посилювали, але у "лайт-режимі". Тоді заборонили відвідувати заклади розважальної діяльності, зокрема й розташованих у ТРЦ.

Крім цього – роботу ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів після 22:00 та до 7:00. Це обмеження не стосувалося замовлень на виніс.

Крім цього, під заборону також потрапила й робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Зверніть увагу! Ситуація з COVID-19 у Хмельницькій області залишається критичною. Місць для нових хворих на COVID-19 там майже немає.