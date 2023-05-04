Иван Юрков всю жизнь посвятил творчеству. Сейчас он открыл памятную экспозицию детских работ внука-Героя.

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Хмельницкий художник рассказал о погибшем 20-летнем внуке-воине

Михаил – внук Ивана – погиб на войне 6 марта 2023 года. Ему было всего 20 лет.

Внук с детства имел талант к рисованию. До 7 лет он в селе жил, так насмотрелся там на зверей всяких. Он говорил, когда приезжал к нам: "Бабушка, у нас столько зверей дома". И он все это рисовал, просто сидел тихонько и рисовал,

– рассказал Иван Юрков.

18 работ внука его дедушка к деталям передал эмалью и мальчик одобрил их. По словам Юркова, в будущем он видел Михаила художником, однако тот выбрал ІТ.

После года обучения в киевском вузе Михаил решил защищать Украину и пошел в армию.

"Он занимался дронами, запускал их. Когда командир приезжал на похороны, то он говорил, что Михаил – это наши глаза были. Так случилось, что Михаила не стало", – отметил Юрков.

Работы внука и их копии его дедушка хранил в творческой мастерской более 10 лет. На сегодняшний день он представил их в Деражнянском историческом музее.

Художник ждет своих детей с фронта

В 2014 году Иван Юрков начал рисовать картины на военную тему. Одну из них под названием "На восток" он посвятил сыну художнику Сергею, который также решил защищать Украину. Мужчина ушел на фронт, чтобы быть поближе к сыну Михаилу.

Что-то ему так тяжело было, сын – там, на войне. То, говорит, лучше я пойду и буду воевать, то мне будет легче, да и пошел добровольцем также,

– рассказал Юрков.

Сейчас отец и мать Михаила защищают наше государство на разных направлениях. А Иван Юрков ждет с войны своих детей и приближает победу на художественном фронте.

Хмельницкий художник похоронил 20-летнего внука-воина и ждет детей с фронта / фото Суспильне

Михаил Юрков погиб в Бахмуте

Известно, что 10 марта хмельничане простились с 20-летним воином Михаилом Юрковым. Он погиб в Бахмуте во время выполнения боевого задания 6 марта.

Михаила Юркова похоронили на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Раково.