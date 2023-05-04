Год назад Вячеслав Хохлюк женился на Анастасии Мохиной. Они вместе служили в 112 бригаде территориальной обороны Киева.

Важно В боях погиб самый результативный зенитчик ВСУ – Андрей "Кельт" Линийчук

Что известно о погибшем воине

Фотографии Хохлюка и Мохиной облетели соцсети и их даже публиковали в The Times. Они сыграли свадьбу 7 апреля 2022 года.

Кадры свадьбы, публиковавшиеся в The Times / фото Михаил Палинчак

Вячеслав после ТРО перешел в 5-ю отдельную штурмовую бригаду, где был начальником связи батальона. Предварительно, военный погиб несколько недель назад.

С Хохлюком простились 27 апреля в Киеве. Его похоронили на Байковом кладбище.

По словам знакомых воина, раньше он занимался спортом и любил путешествовать на своем мотоцикле. С собратьями из 112-й бригады ТРО Вячеслав принимал участие в освобождении Киевщины.

Где именно погиб военный – пока неизвестно.

Болезненные потери Украины

  • Недавно в боях за наше государство погиб Андрей Линийчук с позывным "Кельт". Он сбил самое большое количество вражеских воздушных целей за время полномасштабной войны.
  • Во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский военный Максим Гостев. Он родом из Криворожского района Днепропетровской области.
  • В бою с российскими захватчиками погиб гранатометчик Александр Сергийчук. Воин родом из Вараша Ровенской области.
  • Кстати, президент Владимир Зеленский поддержал петицию возлюбленной Героя Украины "Да Винчи" Алины Михайловой. Поэтому в парке Аскольдова Могила в Киеве появится Пантеон Героев.