Год назад Вячеслав Хохлюк женился на Анастасии Мохиной. Они вместе служили в 112 бригаде территориальной обороны Киева.

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Что известно о погибшем воине

Фотографии Хохлюка и Мохиной облетели соцсети и их даже публиковали в The Times. Они сыграли свадьбу 7 апреля 2022 года.

Кадры свадьбы, публиковавшиеся в The Times / фото Михаил Палинчак

Вячеслав после ТРО перешел в 5-ю отдельную штурмовую бригаду, где был начальником связи батальона. Предварительно, военный погиб несколько недель назад.

С Хохлюком простились 27 апреля в Киеве. Его похоронили на Байковом кладбище.

По словам знакомых воина, раньше он занимался спортом и любил путешествовать на своем мотоцикле. С собратьями из 112-й бригады ТРО Вячеслав принимал участие в освобождении Киевщины.

Где именно погиб военный – пока неизвестно.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего Героя.

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