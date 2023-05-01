Погибшему защитнику было всего 23 года. Он был достойным потомком своей нации.
Важно До войны был земледельцем: погиб защитник Федор Стригун
Что известно о погибшем воине
Максим Гостев погиб во время выполнения боевого задания. В Вакуловской громаде подчеркнули, что Украина потеряла еще одного своего верного сына, героически сражавшегося с оккупантами.
Никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе матери, родных, друзей, знакомых,
– отметили в громаде.
Простились с Максимом 30 апреля в его родном селе Вакулово. Провести в последний путь Героя пришли близкие и земляки парня.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника по поводу непоправимой потери. В эти горькие минуты мы всем сообществом склоняем головы в скорбном почете перед памятью Героя, отдавшего молодую жизнь, защищая покой каждого украинца", – добавили в громаде.
Максим Гостев погиб во время выполнения боевого задания / фото громады
Потери Украины на войне
- Недавно во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Невельское Донецкой области погиб сержант Федор Стригун. До полномасштабного вторжения он был земледельцем.
- Также в боях за наше государство погиб Андрей Линийчук с позывным "Кельт" – воин, сбивший наибольшее количество вражеских воздушных целей за время полномасштабной войны.
- В боях за Бахмут недавно погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. По словам журналиста Джейка Ханрахана, мужчине было 26 лет. Ранее он служил в морской пехоте США и был активистом левых сил.