Погибшему защитнику было всего 23 года. Он был достойным потомком своей нации.

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Что известно о погибшем воине

Максим Гостев погиб во время выполнения боевого задания. В Вакуловской громаде подчеркнули, что Украина потеряла еще одного своего верного сына, героически сражавшегося с оккупантами.

Никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе матери, родных, друзей, знакомых,

– отметили в громаде.

Простились с Максимом 30 апреля в его родном селе Вакулово. Провести в последний путь Героя пришли близкие и земляки парня.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника по поводу непоправимой потери. В эти горькие минуты мы всем сообществом склоняем головы в скорбном почете перед памятью Героя, отдавшего молодую жизнь, защищая покой каждого украинца", – добавили в громаде.



Максим Гостев погиб во время выполнения боевого задания / фото громады

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким, собратьям и друзьям павшего Героя.

Потери Украины на войне