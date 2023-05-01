Загиблому захиснику було лише 23 роки. Він був гідний нащадок своєї нації.

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Що відомо про загиблого воїна

Максим Гостєв загинув під час виконання бойового завдання. У Вакулівській громаді наголосили, що Україна втратила ще одного свого вірного сина, який героїчно боровся з окупантами.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі матері, рідних, друзів, знайомих,

– зазначили у громаді.

Попрощалися з Максимом 30 квітня в його рідному селі Вакулове. Провести в останню путь Героя прийшли близькі та земляки хлопця.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника з приводу непоправної втрати. У ці гіркі хвилини ми всією спільнотою схиляємо голови у скорботній шані перед пам’яттю Героя, який віддав молоде життя, захищаючи спокій кожного українця", – додали у громаді.



Максим Гостєв загинув під час виконання бойового завдання / фото громади

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та друзям полеглого Героя.

Втрати України на війні