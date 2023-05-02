Воин родом из Вараша Ровенской области. Печальное известие сообщил городской голова Александр Мензул.
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Что известно о воине Александре Сергечуке
Александру Сергийчуку было всего 27 лет. На защиту Украины стал в начале августа 2022-го.
Воин служил гранатометчиком в роте охраны 45-й отдельной артиллерийской бригады. В то же время на фронте выполнял боевые задания вместе с 35-й бригадой морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.
21 апреля Александр вместе с собратьями вступили в бой с врагом возле села Новокалиново Донецкой области. Тело Героя удалось эвакуировать с поля боя только 29 апреля,
– рассказал Мензул.
Также он добавил, что о времени прощания с защитником сообщит позже.
Александр Сергийчук был гранатометчиком / Фото из соцсетей Мензула
В Киеве появится Пантеон Героев
Недавно Владимир Зеленский поддержал петицию любимой Героя Украины "Да Винчи" Алины Михайловой. Так что в парке Аскольдова Могила в Киеве появится Пантеон Героев.
Глава государства подчеркнул, что создание мемориального комплекса является одной из важных общенациональных задач.