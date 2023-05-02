Воин родом из Вараша Ровенской области. Печальное известие сообщил городской голова Александр Мензул.

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Что известно о воине Александре Сергечуке

Александру Сергийчуку было всего 27 лет. На защиту Украины стал в начале августа 2022-го.

Воин служил гранатометчиком в роте охраны 45-й отдельной артиллерийской бригады. В то же время на фронте выполнял боевые задания вместе с 35-й бригадой морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

21 апреля Александр вместе с собратьями вступили в бой с врагом возле села Новокалиново Донецкой области. Тело Героя удалось эвакуировать с поля боя только 29 апреля,

– рассказал Мензул.

Также он добавил, что о времени прощания с защитником сообщит позже.

Александр Сергийчук был гранатометчиком / Фото из соцсетей Мензула

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память и слава Герою!

В Киеве появится Пантеон Героев

Недавно Владимир Зеленский поддержал петицию любимой Героя Украины "Да Винчи" Алины Михайловой. Так что в парке Аскольдова Могила в Киеве появится Пантеон Героев.

Глава государства подчеркнул, что создание мемориального комплекса является одной из важных общенациональных задач.