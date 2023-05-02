Воїн родом з Вараша Рівненської області. Сумну звістку повідомив міський голова Олександр Мензул.

Дивіться також До війни був хліборобом: загинув захисник Федір Стригун

Що відомо про воїна Олександра Сергійчука

Олександру Сергійчуку було лише 27 років. На захист України став на початку серпня 2022-го.

Воїн служив гранатометником в роті охорони 45-ої окремої артилерійської бригади. Водночас на фронті виконував бойові завдання разом із 35-ою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

21 квітня Олександр разом із побратимами вступили у бій з ворогом біля села Новокалинове Донецької області. Тіло Героя вдалося евакуювати з поля бою лише 29 квітня,

– розповів Мензул.

Також він зазначив, що про час прощання з захисником повідомить пізніше.

Олександр Сергійчук був гранатометником / Фото з соцмереж Мензула

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і слава Герою!

У Києві з'явиться Пантеон Героїв

Нещодавно Володимир Зеленський підтримав петицію коханої Героя України "Да Вінчі" Аліни Михайлової. Тож у парку Аскольдова Могила в Києві з'явиться Пантеон Героїв.

Глава держави наголосив, що створення меморіального комплексу є одним із важливих загальнонаціональних завдань.