Воїн родом з Вараша Рівненської області. Сумну звістку повідомив міський голова Олександр Мензул.
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Що відомо про воїна Олександра Сергійчука
Олександру Сергійчуку було лише 27 років. На захист України став на початку серпня 2022-го.
Воїн служив гранатометником в роті охорони 45-ої окремої артилерійської бригади. Водночас на фронті виконував бойові завдання разом із 35-ою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
21 квітня Олександр разом із побратимами вступили у бій з ворогом біля села Новокалинове Донецької області. Тіло Героя вдалося евакуювати з поля бою лише 29 квітня,
– розповів Мензул.
Також він зазначив, що про час прощання з захисником повідомить пізніше.
Олександр Сергійчук був гранатометником / Фото з соцмереж Мензула
У Києві з'явиться Пантеон Героїв
Нещодавно Володимир Зеленський підтримав петицію коханої Героя України "Да Вінчі" Аліни Михайлової. Тож у парку Аскольдова Могила в Києві з'явиться Пантеон Героїв.
Глава держави наголосив, що створення меморіального комплексу є одним із важливих загальнонаціональних завдань.