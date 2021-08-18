Дома и улицы подтопило, поэтому пешеходы были по колено в воде. В городе были проблемы с электричеством и транспортом.

Кстати От мощного урагана пострадала Буковина, ветер ломал деревья как спички: фото и видео

Ливень сопровождали шквал и град

Непогода накрыла город 17 августа около 17:00. Стихия превратила некоторые улицы в реки. Например, затопило часть улицы Панаса Мирного. У озера вода полностью заполнила дорогу и потоком стекала в водоем.

Кроме ливня, в Хмельницком был мощный град и шквал. В результате вечером сломались светофоры на перекрестке улиц Подольской и Соборной. "Поплыла" улица Вайсера, сообщает "Подолье News".

Непогода в Хмельницком / Фото "Є":

Затопило подвалы

Из-за ливня в Хмельницком подтопило 5 подвалов жилых домов, информирует ГСЧС. Ветер свалил 16 деревьев. Спасатели откачали более 2 тысяч квадратных метров воды.

Мощный ливень в Хмельницком, смотрите видео:

В начале августа Хмельницкий тоже затопило

Сильный ливень и град накрыли Хмельницкий также 4 августа. Больше всего пострадала улица Заречанская.

Небольшой град местами менялся на ледяные шарики размером со сливку. Шквальный ветер достигал 15 метров в секунду. Подземные переходы были затоплены.