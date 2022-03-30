Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Он объяснил, что Хмельницкую область атакуют с первого дня активной фазы войны.

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В Староконстантинов, по словам мэра Хмельницкого, первый прилет был еще ночью 24 февраля и время от времени туда прилетает.

Относительно Хмельницкого – эта ночь и этот прилет стал первым от 24 февраля. Ситуация полностью под контролем, – заявил Александр Симчишин.

Мэр добавил: "Все соответствующие службы сработали четко, оперативно и качественно. Сейчас жизни жителей Хмельницкого и беженцев, которые у нас находятся – ничего не угрожает".