Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин. Він пояснив, що Хмельницьку область атакують з першого дня активної фази війни.

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У Старокостянтинів, за словами мера Хмельницького, перший приліт був ще вночі 24 лютого і час від часу туди прилітає.

Стосовно Хмельницького – то ця ніч і цей приліот став першим від 24 лютого. Ситуація повністю під контролем, – заявив Олександр Симчишин.

Міський голова додав: "Всі відповідні служби спрацювали чітко, оперативно та якісно. Наразі життю хмельничан та біженців, які у нас перебувають – нічого не загрожує".

Зауважте, що 29 березня росіяни також завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові. Міський голова Микола Мельничук заявив, що атака завдала відчутних збитків.

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