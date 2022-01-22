103 года назад на Софийской площади в Киеве был провозглашен универсал об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Акт Соборности украинских земель, символический документ, очертил географические и ментальные контуры единой Украины.

По хорошей традиции, одну из важнейших и определяющих событий в истории нашего государства хмельничане, горожане и гости из других регионов отметили на берегах Збруча – бывшей границе, которая разделяла ЗУНР и УНР.

На мосту единения состоялась торжественная встреча делегаций от двух областей, в которой приняли участие:

председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк;

народные депутаты Сергей Лабазюк, Иван Чайковский и Владимир Гевко;

депутаты областного совета;

председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко со своими заместителями;

первый заместитель председателя Черновицкого областного совета Николай Гуйтор;

руководство Волочиского района Хмельницкой области;

руководство Подволочисского района Тернопольской области;

священники-представители различных религиозных конфессий;

работники предприятий, учреждений и организаций;

ветераны войны на Востоке Украины, военнослужащие, общественные активисты.

После традиционного обмена караваями на мосту произошло соединение сине-желтого государственного стяга. Далее единая колонна отправилась к большой сцене возле знака "Хмельницкая область", где прошла торжественная часть празднования. Соединенные полотнища синего и желтого цветов образовали огромный флаг Украины, которые понесли воины АТО/ООС.



Украинские защитники несли флаг Украины / Фото Хмельницкого областного совета

Над рекой прозвучал гимн Украины. В минуте молчания участники собрания почтили Героев Небесной Сотни, военнослужащих и участников добровольческих отрядов, которые положили жизни, защищая целостность и соборность Украины, а также всех, кто боролся за Независимость нашего государства. Поименно вспомнили погибших земляков, погибших в российско-украинской войне. Священнослужители из обеих областей составили общую молитву за единую, соборную и свободную Украину.

Сегодня украинский народ отмечает великую дату своей многовековой истории – День Соборности. Это праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство и один из самых выдающихся государственных праздников,

– подчеркнула во время выступления Виолета Лабазюк.

"Это не только проявление уважения к исконной воле украинцев, к этническому и территориальному единству, осознание большой ответственности именно нашего поколения, которое получило значительно лучшие исторические шансы. Но прежде всего – это праздник всех украинцев. Наша сила – в единстве. Только вместе мы – великий народ! Никто и никогда не сломает нашу волю и стремление к единству! Потому что Украина – есть и останется навсегда единой, соборной и неделимой", – добавила глава Хмельницкого областного совета.

По случаю праздника за добросовестное выполнение воинского долга и самоотверженное служение украинскому народу наградили грамотами областного совета военных:

начальника седьмого отдела Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николая Голика ;

; члена союза ветеранов войны в Афганистане, участника АТО/ООС Валерия Кочупинду ;

; участника АТО / ООС Руслана Регулу.

Также за преданность выбранной профессии, за заслуги в реализации задач национальной политики в области образования грамотой областного совета наградили учителя начальных классов Бубновской СОШ Наркевичского поселкового совета Артура Савечко. Кроме этого, Лабазюк вручила Почетную грамоту Всеукраинской Ассоциации органов местного самоуправления заместителю руководителя исполнительного аппарата областного совета Татьяне Зеленко.

Подписание меморандума о сотрудничестве

В День Соборности состоялось торжественное подписание Меморандума о межрегиональном сотрудничестве главами Хмельницкой областной рады Виолеттой Лабазюк, председателем Тернопольского областного совета Михаилом Головко и первым заместителем председателя Черновицкого областного совета Николаем Гуйтором.

Согласно Меморандуму, стороны будут развивать сотрудничество в таких отраслях:

развития местного самоуправления в условиях децентрализации власти;

экологии и охраны окружающей среды;

образования, науки, культуры и здравоохранения;

развития физической культуры и спорта;

инвестиций и развития деловой активности, в частности – по вопросам совместного привлечения международной технической помощи.



Меморандум подписали в День Соборности / Фото Хмельницкого областного совета

Также Меморандумом предусмотрено установление связей между органами местного самоуправления Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей в условиях децентрализации власти с целью обмена опытом, выявления приоритетов в развитии межрегиональных связей, обеспечения условий для плодотворного сотрудничества, объединения усилий и координации действий при решении общих проблем.

Я убеждена, что подписание этого Меморандума даст хороший толчок для нашего будущего сотрудничества. Рассчитываю на тот потенциал, который сегодня есть на Тернопольщине и Буковине, и предлагаю возможности Хмельниччины, которая хочет перестраиваться и работать,

– подчеркнула Лабазюк.

Руководители соседних областей тоже выразили надежду на дальнейшее совместное сотрудничество между регионами. От Черновицкой области Николай Гуйтор на память вручил Виолетте Лабазюк почетный знак "400 лет Хотинской битве". От Тернопольщины Михаил Головко тоже подарил председателю Хмельницкого областного совета памятные подарки. По окончании торжественной части хорошее настроение присутствующим подарили праздничные выступления творческих коллективов общин и академического ансамбля песни и танца "Козаки Поділля".