103 роки тому на Софійській площі у Києві було проголошено універсал про об'єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. Акт Соборності українських земель, символічний документ, окреслив географічні та ментальні контури єдиної України.

За гарною традицією, одну із найважливіших та визначальних подій в історії нашої держави хмельничани, тернополяни та гості з інших українських регіонів відзначили на берегах Збруча – колишньому кордоні, який розділяв ЗУНР та УНР.

На мосту єднання відбулася урочиста зустріч делегацій від двох областей, у якій взяли участь:

голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк;

народні депутати Сергій Лабазюк, Іван Чайківський та Володимир Гевко;

депутати обласної ради;

голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зі своїми заступниками;

перший заступник голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор;

керівництво Волочиського району Хмельницької області;

керівництво Підволочиського району Тернопільської області;

священники – представники різних релігійних конфесій;

працівники підприємств, установ та організацій;

ветерани війни на Сході України, військовослужбовці, громадські активісти.

Після традиційного обміну короваями на мосту відбулося з'єднання синьо-жовтого державного стяга. Далі єдина колона вирушила до великої сцени біля знаку "Хмельницька область", де пройшла урочиста частина святкування. З'єднані полотнища синього та жовтого кольорів утворили величезний прапор України, які понесли воїни АТО/ООС.



Українські захисники несли прапор України / Фото Хмельницької обласної ради

Над річкою пролунав гімн України. У хвилині мовчання учасники зібрання пом'янули Героїв Небесної Сотні, військовослужбовців та учасників добровольчих загонів, які поклали життя, захищаючи цілісність та соборність України, а також усіх, хто боровся за Незалежність нашої держави. Поіменно згадали загиблих земляків, які загинули у російсько-українській війні. Священнослужителі з обох областей склали спільну молитву за єдину, соборну та вільну Україну.

Сьогодні український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії – День Соборності. Це свято об'єднання українських земель в єдину самостійну державу та одне з найвизначніших державних свят,

– наголосила під час виступу Віолета Лабазюк.

"Це не лише вияв поваги до споконвічної волі українців, до етнічної й територіальної єдності, усвідомлення великої відповідальності саме нашого покоління, яке отримало значно кращі історичні шанси. Але насамперед – це свято усіх українців. Наша сила – в єдності. Тільки разом ми – великий народ! Ніхто і ніколи не зламає нашу волю і прагнення єдності! Бо Україна – є і залишиться назавжди єдиною, соборною та неподільною", – додала очільниця Хмельницької обласної ради.

З нагоди свята за сумлінне виконання військового обов'язку й самовіддане служіння українському народові нагородили грамотами обласної ради військових:

начальника сьомого відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколу Голика;

члена спілки ветеранів війни в Афганістані, учасника АТО/ООС Валерія Кочупінду;

учасника АТО/ООС Руслана Регулу.

Також за відданість обраній професії, заслуги в реалізації завдань національної політики в галузі освіти грамотою обласної ради нагородили вчителя початкових класів Бубнівської ЗОШ Наркевицької селищної ради Артура Савечка. Крім цього, Лабазюк вручила почесну грамоту Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування заступниці керівника виконавчого апарату обласної ради Тетяні Зеленко.

Підписання меморандуму про співпрацю

У День Соборності відбулось урочисте підписання Меморандуму про міжрегіональну співпрацю головами Хмельницької обласної ради Віолетою Лабазюк, головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком та першим заступником голови Чернівецької обласної ради Миколою Гуйтором.

Відповідно до Меморандуму, сторони розвиватимуть співробітництво в таких галузях:

розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади;

екології та охорони навколишнього природного середовища;

освіти, науки, культури та охорони здоров’я;

розвитку фізичної культури та спорту;

інвестицій та розвитку ділової активності, зокрема – з питань спільного залучення міжнародної технічної допомоги.



Меморандум підписали у День Соборності / Фото Хмельницької обласної ради

Також Меморандумом передбачене встановлення зв'язків між органами місцевого самоврядування Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей в умовах децентралізації влади з метою обміну досвідом, виявлення пріоритетів у розвитку міжрегіональних зв'язків, забезпечення умов для плідної співпраці, об'єднання зусиль і координації дій під час розв'язання спільних проблем.

Я переконана, що підписання цього Меморандуму дасть гарний поштовх для нашої майбутньої співпраці. Розраховую на той потенціал, який сьогодні є на Тернопільщині й Буковині, й пропоную можливості Хмельниччини, яка хоче розбудовуватись та працювати,

– підкреслила Лабазюк.

Керівники сусідніх областей теж висловили сподівання на подальшу спільну співпрацю між регіонами. Від Чернівецької області Микола Гуйтор на згадку вручив Віолеті Лабазюк почесну відзнаку "400 років Хотинській битві". Від Тернопільщини Михайло Головко теж подарував голові Хмельницької обласної ради пам'ятні подарунки. По закінченні урочистої частини гарний настрій присутнім подарували святкові виступи творчих колективів громад та академічного ансамблю пісні і танцю "Козаки Поділля".