Украинский город Хмельницкий выиграл приз Парламентской ассамблеи Совета Европы за продвижение европейских идей. Europe Prize – это самая высокая ежегодная награда ПАСЕ.

Как отметили в ПАСЕ, Хмельницкий активно сотрудничает с городами-побратимами в Европе. А еще и активно пытается расширять это сотрудничество.

К слову Заслуженная победа: Львов занял 2 место в рейтинге прозрачности и подотчетности городов

Хмельницкий получил 2021 Europe Prize

Украинский город Хмельницкий выиграл 2021 Europe Prize – высшую награду, которую ежегодно присуждает Парламентская ассамблея Совета Европы. Вручают ее городам, которые активно продвигают европейские идеалы.

На финальном этапе конкурса за приз соревновались вместе с Хмельницким немецкие города Бамберг и Мюнстер и польский Кельце.

В 2010 году такую же награду присудили Харькову , а в 2018 году – Ивано-Франковску. Итак, Хмельницкий стал третьим украинским городом с этой престижной наградой.

Награда Europe Prize учреждена в 1955. Ее считают самым высоким отличием, которое может получить европейский город. Приз, собственно, это – кубок, диплом и стипендия, которую можно использовать на учебный визит молодежи в учреждения ЕС.

За что Хмельницкий отметили в ПАСЕ

В ПАСЕ отметили Хмельницкий призом Европы по следующим причинам:

Хмельницкий постоянно пытается расширить сотрудничество и наладить экономическое, научное, техническое, культурное партнерство с новыми городами.

Активно занимается защитой окружающей среды.

В городе есть много программ для молодежи – например, обмена между учебными заведениями в странах Европы,

В школах Хмельницкого отмечают День Европы (с 2003 года), когда молодежь знакомят с культурой и традициями европейских стран через различные события.

В городе проводятся фестивали европейской культуры с викторинами и соревнованиями, встречи "Европейских клубов" в учебных заведениях и многое другое.

В 2020 году для сотрудничества с городами-побратимами Хмельницкий создал уникальный проект – онлайн-платформу информации об этих городах, о возможностях для инвестиций и экспорта, о стратегическом сотрудничестве.

Хмельницкий дружит с украинским Старобельском и еще 12 городами-побратимами за рубежом:

Силистра в Болгарии.

Рустави в Грузии.

Шяуляй в Литве.

Бельцы в Молдове.

Цеханув в Польше.

Бор в Сербии.

Манизес в Испании.

Крамфорс в Швеции.

Кармель в Израиле.

Акваскальентес в Мексике.

Модесто в США.

И Шицзячжуань в Китае.