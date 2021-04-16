Хмельницкий выиграл самую престижную награду ПАСЕ
Украинский город Хмельницкий выиграл приз Парламентской ассамблеи Совета Европы за продвижение европейских идей. Europe Prize – это самая высокая ежегодная награда ПАСЕ.
Источник:пресс-служба ПАСЕ
Как отметили в ПАСЕ, Хмельницкий активно сотрудничает с городами-побратимами в Европе. А еще и активно пытается расширять это сотрудничество.
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Хмельницкий получил 2021 Europe Prize
Украинский город Хмельницкий выиграл 2021 Europe Prize – высшую награду, которую ежегодно присуждает Парламентская ассамблея Совета Европы. Вручают ее городам, которые активно продвигают европейские идеалы.
- На финальном этапе конкурса за приз соревновались вместе с Хмельницким немецкие города Бамберг и Мюнстер и польский Кельце.
В 2010 году такую же награду присудили Харькову, а в 2018 году – Ивано-Франковску. Итак, Хмельницкий стал третьим украинским городом с этой престижной наградой.
За что Хмельницкий отметили в ПАСЕ
В ПАСЕ отметили Хмельницкий призом Европы по следующим причинам:
- Хмельницкий постоянно пытается расширить сотрудничество и наладить экономическое, научное, техническое, культурное партнерство с новыми городами.
- Активно занимается защитой окружающей среды.
- В городе есть много программ для молодежи – например, обмена между учебными заведениями в странах Европы,
- В школах Хмельницкого отмечают День Европы (с 2003 года), когда молодежь знакомят с культурой и традициями европейских стран через различные события.
- В городе проводятся фестивали европейской культуры с викторинами и соревнованиями, встречи "Европейских клубов" в учебных заведениях и многое другое.
В 2020 году для сотрудничества с городами-побратимами Хмельницкий создал уникальный проект – онлайн-платформу информации об этих городах, о возможностях для инвестиций и экспорта, о стратегическом сотрудничестве.
Хмельницкий дружит с украинским Старобельском и еще 12 городами-побратимами за рубежом:
- Силистра в Болгарии.
- Рустави в Грузии.
- Шяуляй в Литве.
- Бельцы в Молдове.
- Цеханув в Польше.
- Бор в Сербии.
- Манизес в Испании.
- Крамфорс в Швеции.
- Кармель в Израиле.
- Акваскальентес в Мексике.
- Модесто в США.
- И Шицзячжуань в Китае.
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