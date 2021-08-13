Так, 71-летний мужчина незаконно подал заявку на деньги и получил их. В итоге его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Читайте также Праздновал 30-летие: мужчина устроил стрельбу по людям в Хмельницком

Как мужчина пол6учил выплату

Обвиняемый во время карантина, когда населенный пункт был в красной зоне, работал и получал зарплату в полном объеме. Поэтому, он не мог претендовать на материальную помощь.

Сам мужчина признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение с прокурорами.

Что известно о "карантинных" 8 тысячах