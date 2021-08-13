Так, 71-річний чоловік незаконно подав заявку на гроші та отримав їх. У результаті його засудили до 3 років позбавлення волі з випробовувальним терміном 1 рік.
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Як чоловік отримав виплату
Обвинувачений під час карантину, коли його населений пункт був у червоній зоні, працював і отримував зарплату у повному обсязі. Тому, він не міг претендувати на матеріальну допомогу.
Сам чоловік визнав свою провину, розкаявся та уклав угоду із прокурорами.
Що відомо про "карантинні" 8 тисяч
- У березі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін планує знову виділити гроші ФОПам та найманим працівникам, діяльність яких постраждала від карантину.
- Згодом Верховна Рада прийняла законопроєкт про одноразову фінансову допомогу для українців.
- Виплачували по 8 тисяч гривень. У червні уряд виділив додаткові 1,4 мільярда гривень для цієї допомоги.
- Варто зауважити, що у 2020 році підприємці також мали можливість отримати по 8 тисяч гривень допомоги від держави.