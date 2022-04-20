Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Он также анонсировал отмену запрета на продажу алкоголя.

Важно Пасха во время войны: почему лучше отпраздновать онлайн, а не идти в храм

Таким образом:

в ночь с 23 на 24 апреля комендантского часа не будет;

с 23 апреля в магазинах можно будет приобрести алкоголь.

Обратите внимание! Продавать алкоголь разрешат в торговой сети с 10:00 до 17:00, в заведениях ресторанного хозяйства с 10:00 до 21:00.

Напоминаю, праздники должны пройти безопасно. Не пренебрегайте сигналами тревоги! Также призываю всех приобщиться к очень благородному делу и стать донором. Как сделала это областная военная администрация, областной совет и военная прокуратура,

– сказал Гамалий.

Пасха в условиях войны: главное

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что вопрос безопасности верующих в Пасхальное воскресенье обсуждался на уровне руководства правительства и руководства государства.

Евгений Енин заверил, что сделано все, чтобы обеспечить с одной стороны – желание верующих, поскольку это один из ключевых христианских праздников. А с другой стороны – максимально подстраховаться относительно рисков безопасности. Енин сообщил, что могут быть срывы богослужений в отдельных храмах. Поэтому взрывотехники проверят все храмы на предмет возможных минирований.

"Кроме того, мы будем внедрять усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов. Особенно – в период массового прихода прихожан", – подытожил он.

Вас может заинтересовать – в Польше люди в церкви спели "Ой, у лузі червона калин": смотрите видео