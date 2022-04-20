Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Он также анонсировал отмену запрета на продажу алкоголя.
Важно Пасха во время войны: почему лучше отпраздновать онлайн, а не идти в храм
Таким образом:
- в ночь с 23 на 24 апреля комендантского часа не будет;
- с 23 апреля в магазинах можно будет приобрести алкоголь.
Напоминаю, праздники должны пройти безопасно. Не пренебрегайте сигналами тревоги! Также призываю всех приобщиться к очень благородному делу и стать донором. Как сделала это областная военная администрация, областной совет и военная прокуратура,
– сказал Гамалий.
Пасха в условиях войны: главное
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что вопрос безопасности верующих в Пасхальное воскресенье обсуждался на уровне руководства правительства и руководства государства.
Евгений Енин заверил, что сделано все, чтобы обеспечить с одной стороны – желание верующих, поскольку это один из ключевых христианских праздников. А с другой стороны – максимально подстраховаться относительно рисков безопасности. Енин сообщил, что могут быть срывы богослужений в отдельных храмах. Поэтому взрывотехники проверят все храмы на предмет возможных минирований.
"Кроме того, мы будем внедрять усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов. Особенно – в период массового прихода прихожан", – подытожил он.
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