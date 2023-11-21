Соответствующее заявление было обнародовано в Хмельницкоблэнерго. Там подчеркнули, что возможны временные изменения параметров напряжения.
Обратите внимание Планирует ли НКРЭКУ повышать стоимость электроэнергии для бизнеса
В связи с проведением ремонтных работ на высоковольтном оборудовании линий электропередачи и применением резервной схемы распределения электрической энергии, 22-23 ноября возможны временные изменения параметров напряжения в электросетях,
– говорится в сообщении.
Изменения параметров напряжения возможны в Хмельницком, а также на территории общин:
- Хмельницкой;
- Дунаевецкой;
- Красиловской.
Людей просят отнестись с пониманием к этому. Отмечают, что запланированные работы должны существенно улучшить надежность распределения электрической энергии потребителям указанных общин.
Изменится ли цена на электроэнергию
Константин Ущаповский – руководитель НКРЭКУ – заявил, что до завершения осенне-зимнего периода ни о каком повышении тарифов говориться не может. Необходимые расчеты, вероятно, произведут с 1 января 2024 года.
"Думаю, мы будем предлагать какие-либо решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения", – подчеркнул Ущаповский.
Украинцев призывают доверять только информации из официальных источников.