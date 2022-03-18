Соответствующее заявление мэр Хмельницкого сделал вечером 17 марта. Александр Симчишин предупредил владельцев квартир, завышающих цены на аренду.

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В Хмельницком квартиры у спекулянтов могут отбирать

Александр Симчишин рассказал, что есть несколько случаев резкого скачка стоимости аренды квартир. В частности, квартира, которая стоила 5 тысяч гривен за месяц почему-то начала стоить 22 тысячи гривен.

Кто-то решил заработать на войне и на том огромном спросе от беженцев из тех городов, которые приняли на себя удар первыми? Предупреждаю всех, что в случае подобных вещей будут применяться меры в соответствии с правовым режимом военного положения,

– пояснил Симчишин.

Мэр города пояснил, что будут обнародовать информацию с адресами и фамилиями собственников жилья, которые спекулируют со стоимостью аренды.

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"Если мы будем видеть правдивость такой информации, я лично буду обращаться к военной администрации, а они имеют на это полномочия, чтобы изымать такое имущество в пользу государства", – пообещал глава города.

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