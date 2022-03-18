Відповідну заяву мер Хмельницького зробив ввечері 17 березня. Олександр Симчишин попередив власників квартир, що завищують ціни на оренду.

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Олександр Симчишин розповів, що є чимало випадків різкого стрибка вартості оренди квартир. Зокрема, квартира, яка коштувала 5 тисяч гривень за місяць чомусь почала коштувати 22 тисячі гривень.

Хтось вирішив заробити на війні і на тому величезному попиті від біженців із тих міст, які взяли на себе удар першими? Попереджаю всіх, що у випадку подібних речей будуть застосовуватися заходи відповідно до правового режиму воєнного стану,

– пояснив Симчишин.

Мер міста пояснив, що оприлюднюватимуть інформацію з адресами та прізвищами власників житла, які спекулюють із вартістю оренди.

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"Якщо ми будемо бачити правдивість такої інформації, я особисто буду звертатися до військової адміністрації, а вони мають на це повноваження, щоб вилучати таке майно на користь держави", – пообіцяв очільник міста.

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