В Хмельницкой области 5-летний ребенок упал в 17-метровый колодец, мать прыгнула за ним: фото
Чрезвычайное происшествие произошло вечером 30 марта в поселке городского типа Летичев Хмельницкой области. Маленькая девочка упала в заброшенный колодец, который почему-то был открыт.
Источник:МВД Украины
Увидев это, мать девочки сразу прыгнула за ребенком, чтобы спасти ее. Лишь чудом и девочка, и женщина, выжили и фактически не получили серьезных травм.
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Поскольку колодец оказался слишком глубоким, вылезти самостоятельно и достать ребенка женщина не могла.
Мать не пострадала вообще
Женщина даже не нуждалась в помощи медиков / Фото МВД Украины
- Как отметили в пресс-служба МВД, сообщение об инциденте поступило к спасателям вечером.
- На место сразу выехали бойцы ГСЧС, которые спустились в колодец с помощью специальной веревки.
- Спасатели достали на поверхность пострадавшую девочку, у которой медики диагностировали перелом ноги.
- Ребенка скорая увезла в больницу для детального обследования.
Девочка сломала ногу, упав с высоты 17 метров / Фото МВД Украины
Мать вообще отделалась легким испугом. Спасателям женщина сообщила о том, что прыгнула вслед за девочкой, как только увидела, что она упала в колодец.
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