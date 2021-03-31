Чрезвычайное происшествие произошло вечером 30 марта в поселке городского типа Летичев Хмельницкой области. Маленькая девочка упала в заброшенный колодец, который почему-то был открыт.

Увидев это, мать девочки сразу прыгнула за ребенком, чтобы спасти ее. Лишь чудом и девочка, и женщина, выжили и фактически не получили серьезных травм.

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Поскольку колодец оказался слишком глубоким, вылезти самостоятельно и достать ребенка женщина не могла.

Мать не пострадала вообще



Женщина даже не нуждалась в помощи медиков / Фото МВД Украины

Как отметили в пресс-служба МВД, сообщение об инциденте поступило к спасателям вечером.

На место сразу выехали бойцы ГСЧС, которые спустились в колодец с помощью специальной веревки.

Спасатели достали на поверхность пострадавшую девочку, у которой медики диагностировали перелом ноги.

Ребенка скорая увезла в больницу для детального обследования.



Девочка сломала ногу, упав с высоты 17 метров / Фото МВД Украины

Мать вообще отделалась легким испугом. Спасателям женщина сообщила о том, что прыгнула вслед за девочкой, как только увидела, что она упала в колодец.