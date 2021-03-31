На Хмельниччині 5-річна дитина впала у 17-метровий колодязь, матір стрибнула за нею: фото
Надзвичайна подія сталася ввечері 30 березня у селищі міського типу Летичів Хмельницької області. Маленька дівчинка впала до покинутого колодязя, який чомусь був відкритим.
Джерело:МВС України
Побачивши це, мати дівчинки одразу стрибнула за дитиною, аби врятувати її. Лише дивом і дівчинка, і жінка, вижили та фактично не отримали серйозних травм.
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Оскільки колодязь виявився занадто глибоким, вилізти без допомоги та витягти дитину жінка не могла.
Мати не постраждала взагалі
Жінку навіть не потребувала допомоги медиків / Фото МВС України
- Як зазначили у пресслужбі МВС, повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників надвечір.
- На місце одразу виїхали бійці ДСНС, які спустилися в колодязь за допомогою спеціальної мотузки.
- Рятувальники дістали на поверхню постраждалу дівчинку, у якої медики діагностували перелом ноги.
- Дитину швидка відвезла до лікарні для детального обстеження.
Дівчинка зламала ногу, впавши з висоти 17 метрів / Фото МВС України
Мати ж взагалі відбулася легким переляком. Рятувальникам жінка повідомила про те, що стрибнула вслід за дівчинкою, як тільки побачила, що вона впала у колодязь.
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