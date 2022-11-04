Повышенный уровень загрязненности воздуха отмечен в Винницкой и Хмельницкой областях. Об этом сообщает 24 канал.

​К теме Украинцы учатся дышать полной грудью: кто и как спасает воздух от "грязных" рейтингов

В областях Украины повышен уровень загрязненности воздуха

В Виннице зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха. По состоянию на 10:00 на станции, расположенной на улице Стеценко 15, отмечен уровень загрязненности, который вреден для чувствительных групп людей.

Специалисты отмечают, что такой уровень загрязненности может привести к дискомфорту при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Кроме того, повышенный уровень загрязненности воздуха зафиксирован в Хмельницком. По состоянию на 10.30 на станциях по улицам Повстанческая, 51 и Владимирская, 79 зафиксирован вредный уровень для чувствительных групп людей.

На 3 станциях мониторинга зафиксирован "умеренный уровень" загрязненности.



В Хмельницком загрязненный воздух / Хмельницкий LIVE

В Украине туманная погода

Погода в Украине в пятницу, 4 ноября, туманная и местами дождливая. Так, туманная погода ночью и утром охватила Запад и местами Север страны. На всей территории Украины будет преимущественно северо-западный ветер до 5-10 метров в секунду.

Киев оказался на 1 месте в мире, как город с самым загрязненным воздухом

По данным Агентства по охране окружающей среды США, воздух в Киеве наиболее загрязнен в мире. Его показатель составляет 187 единиц, хотя норма от 0 до 50.

Главным загрязнителем является доля РМ. Некоторые из образующих токсинов из-за дыхания могут попадать в кровь и транспортироваться по всему телу, оседая в сердце, мозге и других органах.

Достойно внимания – Киев объяло едким дымом: смотрите видео