На западе и на севере будет туман. Ночью температура воздуха опустится до 2 – 7 градусов тепла в большинстве областей, однако в Карпатах и Прикарпатье возможен мороз.

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Погода в регионах Украины

Ночью на Левобережье, днем (4 ноября – 24 канал) в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории – без существенных осадков,

– говорится в сообщении.

Небольшая облачность будет ночью и утром на западе и местами на севере страны. На всей территории Украины будет преимущественно северо-западный ветер до 5 – 10 метров в секунду. Что касается температуры, то:

ночью она опустится до 2 – 7 градусов тепла, а в Карпатах и Прикарпатье – от 3 до 2 градусов мороза;

днем будет колебаться в пределах 6 – 11 градусов тепла, только на юге и западе несколько теплее – до 12 – 16 градусов выше нуля;

по данным синоптика Наталки Диденко, холоднее всего будет на северо-востоке – до 6 – 10 градусов тепла.

4 ноября будет сыро, дождь возможен, но днем будет прекращаться постепенно,

– объяснила Диденко.

По ее словам, в ночь на 4 ноября в Киеве будет 6 – 8 градусов тепла, а в течение дня – ориентировочно 10 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +12

Львов – +8

Ивано-Франковск – +9

Тернополь – +9

Черновцы – +11

Хмельницкий – +9

Луцк – +9

Ровно – +9

Житомир – +10

Винница – +10

Одесса – +13

Николаев – +12

Херсон – +12

Симферополь – +13

Кропивницкий – +10

Черкассы – +10

Чернигов – +8

Сумы – +7

Полтава – +7

Днепр – +7

Запорожье – +8

Донецк – +6

Луганск – +6

Харьков – +7

Киев – +10



Погода в Украине / Карта Sinoptik