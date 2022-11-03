На западе и на севере будет туман. Ночью температура воздуха опустится до 2 – 7 градусов тепла в большинстве областей, однако в Карпатах и Прикарпатье возможен мороз.
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Погода в регионах Украины
Ночью на Левобережье, днем (4 ноября – 24 канал) в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории – без существенных осадков,
– говорится в сообщении.
Небольшая облачность будет ночью и утром на западе и местами на севере страны. На всей территории Украины будет преимущественно северо-западный ветер до 5 – 10 метров в секунду. Что касается температуры, то:
- ночью она опустится до 2 – 7 градусов тепла, а в Карпатах и Прикарпатье – от 3 до 2 градусов мороза;
- днем будет колебаться в пределах 6 – 11 градусов тепла, только на юге и западе несколько теплее – до 12 – 16 градусов выше нуля;
- по данным синоптика Наталки Диденко, холоднее всего будет на северо-востоке – до 6 – 10 градусов тепла.
4 ноября будет сыро, дождь возможен, но днем будет прекращаться постепенно,
– объяснила Диденко.
По ее словам, в ночь на 4 ноября в Киеве будет 6 – 8 градусов тепла, а в течение дня – ориентировочно 10 градусов.
Погода в городах Украины
Ужгород – +12
Львов – +8
Ивано-Франковск – +9
Тернополь – +9
Черновцы – +11
Хмельницкий – +9
Луцк – +9
Ровно – +9
Житомир – +10
Винница – +10
Одесса – +13
Николаев – +12
Херсон – +12
Симферополь – +13
Кропивницкий – +10
Черкассы – +10
Чернигов – +8
Сумы – +7
Полтава – +7
Днепр – +7
Запорожье – +8
Донецк – +6
Луганск – +6
Харьков – +7
Киев – +10
Погода в Украине / Карта Sinoptik