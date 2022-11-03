Чтобы не пропустить последнее тепло в году, нужно о нем знать. Ведь в разных регионах Украины потепление обещают в разные дни.

Тема Зима придет по расписанию: в декабре в Украине обещают много снега

Когда в Украине будет последнее тепло в году

На Западе потеплеет с 7 ноября. Температура воздуха поднимется до +11...+14 градусов. С 11 ноября столбики термометров начнут опускаться, а уже 12 ноября они упадут ниже нуля. В то же время в Закарпатье будет теплее. Там воздух прогреется до +15 градусов , а относительное потепление будет длиться целую неделю.

На Севере максимальная температура поднимется до +10 градусов, а в Центре – до +12 градусов. Это будет 9 – 10 ноября, а после этого похолодает.

На Востоке потепление синоптики не обещают. Воздух будет холодным, но зато небо – солнечным. Так что если тепло одеться, то прогулка может быть вполне комфортной.

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В южных областях потепление прогнозируют в то же время, когда и на Западе. Однако похолодание там не будет столь резким.

Обратите внимание! Зиму в Украине не обещают очень холодной . Наоборот – она будет теплее, чем в прошлом. Сильные морозы возможны, но они будут кратковременными.