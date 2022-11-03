Щоб не пропустити останнє тепло у році, треба про нього знати. Адже в різних регіонах України потепління обіцяють у різні дні.

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Коли в Україні буде останнє тепло в році

На Заході потепліє з 7 листопада. Температура повітря підійметься до +11...+14 градусів. З 11 листопада стовпчики термометрів почнуть опускатися, а вже 12 листопада вони впадуть нижче нуля. Водночас на Закарпатті буде тепліше. Там повітря прогріється до +15 градусів, а відносне потепління триватиме цілий тиждень.

На Півночі максимально температура підійметься до +10 градусів, а в Центрі – до +12 градусів. Це буде 9 – 10 листопада, а після того похолодає.

На Сході потепління синоптики не обіцяють. Повітря там буде холодним, але зате небо – сонячним. То ж якщо тепло одітися, то прогулянка може бути цілком комфортною.

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У південних областях потепління прогнозують у той самий час, коли й на Заході. Однак похолодання там не буде таким різким.

Зверніть увагу! Зиму в Україні не обіцяють дуже холодною. Навпаки – вона буде теплішою, аніж торік. Сильні морози можливі, але вони будуть короткотривалими.