Каким будет начало зимы в Украине

С начала декабря и даже в последние дни ноября температура воздуха в Украине опустится ниже 0 градусов. В первую неделю зимы она будет колебаться в пределах -4...-1 градуса днем.

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Ночью столбики термометров опустятся еще ниже – до -8...-6 градусов.

1 декабря снег обещают в западных областях. На остальной территории Украины снег начнет идти со второй недели декабря. Кстати, снега будет много. Так как воздух будет морозным, то на поверхности возникнет снежный покров.

С 7 декабря по Украине ударят сильные ночные морозы. Синоптики предупредили о -21 градусе в некоторых регионах. Днем в восточных областях обещают до -12 градусов, а на Западе и Юге – до -8 градусов.

Первый месяц зимы в Украине будет действительно сказочный – со снегом, морозом, а периодически даже с зимним солнцем.

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Ранее Укргидрометцентр успокоил украинцев по поводу лютых морозов

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что сильных морозов этой зимой бояться не стоит. Они, конечно, будут – кое-где даже до -25 градусов – но будут продолжаться всего несколько дней. В целом погода будет теплее, чем в предыдущие годы.