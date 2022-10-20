Эксперты часто говорят, что из-за угрозы глобального потепления зима может исчезнуть. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал в интервью журналистам 24 канала, возможен ли такой сценарий в Украине.

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Может ли в Украине исчезнуть зима

Зима в Украине будет. И немного снега тоже. Но он будет и таять, и выпадать. Зимой без снегов и морозов не обойдется. Просто по сравнению со средними характеристиками этого будет уже меньше,

– сказал Кульбида.

Метеоролог рассказал, что в последние 20 лет средняя температура воздуха в Украине бьет рекорды. Она постоянно становится выше. Говорить о каких-то огромных аномалиях на этот счет можно, но их вероятность очень минимальна.

Обратите внимание! С 80-х годов средняя температура января и февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Эта тенденция идет к росту.

Морозы до -25 градусов: какая украинцев ждет зима

По словам Кульбиды, в этом году зима в Украине будет теплее. Однако определенные периоды сильных похолоданий возможны, но продлятся они недолго. В частности, на Востоке и частично на Севере температура воздуха может опуститься до -25 градусов.