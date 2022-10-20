В октябре снег может выпасть только в Карпатах. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Интересно Где в Украине произошли самые большие климатические изменения: синоптик назвал регионы

Когда в Украине выпадет снег

Метеоролог объяснил, что Карпаты – это особый регион. Потому только там в октябре может выпасть снег. Во все остальные регионы зимняя погода приедет уже в ноябре.

Совершенно не исключают, что в ноябре выпадает снег. Вероятность – велика. Но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не лежит.

– объяснил Кульбида.

Кстати, синоптик также рассказал, что, несмотря на то, что зимы в Украине с каждым годом становятся все теплее, полного исчезновения холодного периода не будет. Зима в Украине будет всегда, просто морозы и количество снега может быть меньше по сравнению с предыдущими годами.

Тема В январе в Украине ударят морозы: синоптики предупредили о -21 градусе

Каким был первый снег в Карпатах этой осенью

С утра 18 сентября в Карпатах выпал первый снег в этом сезоне. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский опустилась до -1 градуса, а видимость уменьшилась из-за осадков. Интересно, что день перед тем на вершине шел дождь.

Из-за сильного дождя с мокрым снегом спасатели даже объявляли ІІ уровень опасности, оранжевый.

Смотрите на тему – в Карпатах выпал первый снег: видео