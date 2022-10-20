У жовтні сніг може випасти лише у Карпатах. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Коли в Україні випаде сніг

Метеоролог пояснив, що Карпати – це особливий регіон. Тому лише там у жовтні може випасти сніг. В усі інші регіони зимова погода завітає вже у листопаді.

Абсолютно не виключають, що в листопаді падатиме сніг. Ймовірність – велика. Але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не лежить,

– пояснив Кульбіда.

До речі, синоптик також розповів, що попри те, що зими в Україні з кожним роком стають все теплішими, повного зникнення холодного періоду не буде. Зима в Україні буде завжди, просто морозів і кількості снігу може бути менше у порівнянні з попередніми роками.

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Яким був перший сніг у Карпатах цієї осені

Зранку 18 вересня у Карпатах випав перший в цьому сезоні сніг. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський опустилася до -1 градуса, а видимість зменшилася через опади. Цікаво, що лише день перед тим на вершині падав дощ.

Через сильний дощ з мокрим снігом рятувальники навіть оголошували ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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