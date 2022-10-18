Холодна погода пануватиме в Україні кілька днів. Вона затримається до 24 – 25 жовтня.
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Циклон принесе сніги й вітри
Крім того, в цей період в Україні буде поривчастий вітер. Температура повітря суттєво похолодає, а вночі – вдарять морози. Стовпчики термометрів у нічний час опустяться до -5...+4 градусів. Вдень вони триматимуться на рівні 0…+6 градусів.
Мешканцям південних областей України на сніг поки що не варто чекати. Замість нього падатиме дощ.
Україну накриє холодний циклон / Meteopost
До речі, про насування атмосферного фронту попереджала й синоптикиня Наталка Діденко. Вона казала, що температура повітря опуститься до +6…+12 градусів, а в Карпатах може випасти сніг.
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