Холодная погода будет в Украине несколько дней. Она задержится до 24 – 25 октября.

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Циклон принесет снега и ветры

С 19 по 24 – 25 октября в Украину придет циклон и его атмосферные фронты, которые обусловят по всей стране, кроме Юга, дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега,

– рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Кроме того, в этот период в Украине будет порывистый ветер. Температура воздуха существенно похолодает, а ночью ударят морозы. Столбики термометров в ночное время опустятся до -5…+4 градусов. Днем они будут держаться на уровне 0…+6 градусов.

Жителям южных областей Украины снега пока не стоит ждать. Вместо него будет идти дождь.



Украину накроет холодный циклон / Meteopost

Кстати, о надвигании атмосферного фронта предупреждала и синоптик Наталья Диденко. Она сказала, что температура воздуха опустится до +6…+12 градусов, а в Карпатах может выпасть снег.

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