На початку тижня погода потішить українців теплом і сонцем. Найтепліше буде у вівторок, 17 жовтня. У цей день стовпчики термометрів підіймуться до +17...+22 градусів.
Цікаво +21 градус та сніги: погода у Карпатах дивуватиме різкими контрастами
В Україні прогнозують стрибки температури
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вже у середу – четвер в Україну прийдуть холодні атмосферні фронти. Вони принесуть дощі та похолодання. 20 жовтня у Карпатах може випасти сніг.
Температура повітря опуститься до +6...+12 градусів.
Без опалення в помешканнях стане дуже холодно, стрімкі стрибки атмосферного тиску можуть негативно вплинути на здоров'я, настрій, працездатність. Підготуйтесь до такої різкої зміни погоди,
– закликала Діденко.
Яка буде погода у Києві
У понеділок, 17 жовтня, стовпчики термометрів у Києві покажуть +16 градусів, а вже наступного дня – піднімуться до +20 градусів. З середи сонячне небо зміниться на хмарне, а повітря буде вологим. Крім того, можливий невеликий дощ.
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Вже у четвер у столиці стане ще холодніше – температура опуститься до +7...+9 градусів.