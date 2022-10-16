На початку тижня погода потішить українців теплом і сонцем. Найтепліше буде у вівторок, 17 жовтня. У цей день стовпчики термометрів підіймуться до +17...+22 градусів.

Цікаво +21 градус та сніги: погода у Карпатах дивуватиме різкими контрастами

В Україні прогнозують стрибки температури

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вже у середу – четвер в Україну прийдуть холодні атмосферні фронти. Вони принесуть дощі та похолодання. 20 жовтня у Карпатах може випасти сніг.

Температура повітря опуститься до +6...+12 градусів.

Без опалення в помешканнях стане дуже холодно, стрімкі стрибки атмосферного тиску можуть негативно вплинути на здоров'я, настрій, працездатність. Підготуйтесь до такої різкої зміни погоди,

– закликала Діденко.

Яка буде погода у Києві

У понеділок, 17 жовтня, стовпчики термометрів у Києві покажуть +16 градусів, а вже наступного дня – піднімуться до +20 градусів. З середи сонячне небо зміниться на хмарне, а повітря буде вологим. Крім того, можливий невеликий дощ.

Читайте також Ще до початку зими: коли в Україну прийдуть сильні морози й снігопади

Вже у четвер у столиці стане ще холодніше – температура опуститься до +7...+9 градусів.

Зверніть увагу! Наталка Діденко повідомила і радісну новину: похолодання – не остаточне. Тому у жовтні ще буде тепло.