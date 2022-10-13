З 15 листопада в Україні пануватиме вже не осінь, а зима. Температура повітря різко впаде.

Читайте також Потепління затримається, – народний синоптик потішив українців прогнозом погоди

У листопаді Україну накриє зимова погода

На Заході, Півночі, Сході та в Центрі України всю другу половину листопада прогнозують сильні сніги. Температура повітря спершу опуститься лише трохи нижче нуля, а вже після 21 листопада вдарять сильні морози. Синоптики попередили українців про -11 градусів вдень та -15 градусів вночі.

В останні дні листопада температура повітря трохи підійметься. Вдень стовпчики термометрів покажуть -4...-1 градусів. Вночі, традиційно, буде холодніше.

Небо весь час буде похмурим, адже сніг падатиме без перестанку. Тому можливі снігопади та проблеми на дорогах.

На Півдні також обіцяють сніг

Холодний зимовий період серед осені обіцяють і на Півдні України. Щоправда, там морози не триватимуть так довго. З 15 листопада температура повітря триматиметься на рівні +7...+11 градусів. Небо буде сонячним, подекуди – з дощами.

Температура впаде лише 20 – 23 листопада. Одеситів попередили про -14 градусів вночі на 23 листопада. Вдень стовпчики термометрів покажуть -8 градусів. У Херсоні мінімальна нічна температура становитиме -9 градусів, а денна – -1 градус. Також на ці дні обіцяють сніги.

Дивіться до теми – в Україні випав перший сніг: відео