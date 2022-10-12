В Україну повертається потепління

Циклон та атмосферні фронти покинули територію України. Тому дощі припиняться.

Цікаво На початку листопада в Україні випаде сніг і вдарять морози: де похолодає

Знов прийде тепла осінь, навіть на 3 – 4 градуси тепліша, аніж декілька днів тому. Стовпчики термометрів в усіх областях піднімуться до +18...+24 градусів,

– розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він запевнив, що така тепла погода затримається в Україні до 20 – 25 жовтня. Однак місцями можуть бути дрібні й короткочасні дощі.

За даними ресурсу Gismeteo, на Заході України тепла погода пануватиме до 26 жовтня. Температура повітря прогріється до +19...+21 градусів. Небо буде сонячним. На Півдні обіцяють ще теплішу погоду. 22 жовтня стовпчики термометрів підіймуться до +24 градусів.

Суттєвого тепла не відчують мешканці північних областей. У Чернігові максимально повітря прогріється до +16 градусів. В середньому температура коливатиметься у межах +13...+15 градусів.

На початку листопада в Україні сильно похолодає

У перші дні листопада в Україну завітає зимова погода. На Заході прогнозують весь тиждень снігу та снігу з дощем. Температура повітря різко опуститься нижче 0 градусів. У ночі на 9 листопада стовпчики термометрів у Львові покажуть -9 градусів.