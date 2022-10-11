Суттєве похолодання накриє Захід України ще наприкінці жовтня. 28 жовтня максимальна температура повітря вдень у Львові становитиме +2 градуси, а вночі вона опуститься до -2 градусів. Перші сніжинки львів'яни можуть побачити 30 жовтня.

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Пора утеплятися: температура впаде до -9 градусів

У перші дні листопада стовпчики термометрів не підіймуться вище +3 градусів. Уночі температура повітря опуститься до 0 градусів. З 3 жовтня температура почне опускатися. На позначні 0 градусів стовпчики термометрів триматимуться вдень. Вночі 9 листопада синоптики прогнозують -9 градусів.

Отож зараз саме час подбати про зимовий гардероб, аби похолодання не застало вас зненацька.

До 7 листопада синоптики обіцяють на Заході сніг, а також сніг з дощем. Небо цілий тиждень буде похмурим.

Яка буде погода в інших регіонах України

У Центрі, на Півночі та Сході також похолодає. Щоправда, не так сильно. У Харкові стовпчики термометрів покажуть +3...+5 градусів. Небо буде не таким похмурим, як на Заході.

У Києві мокрий сніг можливий 3 листопада. Найнижчу нічну температуру синоптики обіцяють на рівні -2 градусів.

На Півдні України погода буде зовсім іншою. Повітря прогріється до +8...+10 градусів, а з неба падатиме дощ.

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