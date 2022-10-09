Справжні морози прийдуть в Україну на другий місяць зими. У грудні мінімальна температура повітря становитиме -5 градусів. Таку погоду прогнозують лише на Сході на Півночі України й то лише кілька днів упродовж місяця.

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У всіх інших областях у грудні стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 0 градусів. Снігу теж практично не буде, а от дощі обіцяють часто.

У січні вдарять морози

Кардинально погода поміняється у січні. Найхолодніше буде у Сумах. Особливо морозним виявиться тиждень 9 – 15 січня. Температура повітря з -16 градусів на початку тижня опуститься до -21 градуса наприкінці. Сніг у місті падатиме на Різдвяні свята. То ж місцеві мешканці зможуть насолодитися справжньою зимовою казкою, а різдвяний настрій – гарантований.

Загалом у східних та північних областях цілий січень пануватимуть морози. В середньому стовпчики термометрів показуватимуть -4...-10 градусів. Вище нуля температура підійметься лише кілька днів наприкінці січня.

Зверніть увагу! У лютому таких морозів не буде. Найнижчу температуру обіцяють – -10 градусів.

Якою буде погода на решті території України

У Львові невеликі морози прогнозують на Різдвяні свята. Максимально температура опуститься до -6 градусів 9 січня. У третій тиждень грудня пануватиме плюсова погода, а наприкінці місяця повернуться невеликі морози.

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У Києві найхолодніші дні прогнозують на 7 – 12 січня. Стовпчики термометрів покажуть -6...-10 градусів.

Водночас на Півдні України традиційно буде тепліше. Особливих морозів там не обіцяють. Температура повітря переважно коливатиметься у межах +3...+5 градусів.

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