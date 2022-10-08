Таку теплу погоду синоптики обіцяють у Дніпрі та Запоріжжі. Отож мешканцям цих міст не варто ховати легший одяг далеко у шафу, адже він ще знадобиться.

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Третій місяць осені почнеться літньою погодою

Наприкінці жовтня у Дніпрі похолодає. Стовпчики термометрів вдень опустяться до +13...+16 градусів. Але вже 1 листопада погода кардинально зміниться. Температура повітря прогріється до +20 градусів. Небо переважно буде хмарним, але подекуди з проясненнями. Також можливий дрібний дощ.

У другий день листопада, погода все ще буде теплою. Стовпчики термометрів покажуть +19 градусів. Вже у наступні дні температура опускатиметься до +12...+15 градусів.

У Запоріжжі погода буде ще кращою, адже ніякого дощу там не прогнозують.

До речі, 1 листопада тепло буде і в Херсоні. Там обіцяють +19 градусів. Загалом весь перший тиждень місяця у місті буде по-осінньому тепло й сонячно. В середньому температура повітря становитиме +15...+17 градусів. При цьому небо буде сонячним та ясним.

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Зауважимо, що мешканцям інших міст України так не пощастить. У Києві 1 листопада прогнозують сильний дощ і +14 градусів, у Львові – +11 градусів і дрібні опади, у Вінниці – +13 градусів.