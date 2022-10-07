У жовтні снігу в Карпатах не буде. Цей місяць виявиться для українських вершин дуже мокрим.

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Яка буде погода у Карпатах у жовтні

У першій половині місяця погода переважно буде сухою і сонячною. Температура повітря в гірських населених пунктах у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях прогріватиметься до +19 градусів. Водночас в середньому вона коливатиметься у межах +14...+16 градусів.

Дощі в горах почнуться з 21 жовтня. Комфортна й тепла погода зміниться на холодну й мокру. Поступово температура повітря опуститься до +7 градусів, а вночі – подекуди до +3 градусів.

Чи випаде сніг у листопаді

З 1 листопада мокрий сніг випаде лише в горах Івано-Франківської області. У Поляниці, що біля гірськолижного курорту "Буковель", невеликий сніг обіцяють 1 та 2 листопада. Температура повітря у ці дні опуститься до 0 градусів.

7 – 9 листопада на Прикарпаття прийде потепління. Небо нарешті проясниться, а температура повітря підійметься до +10...+12 градусів вдень. Однак після того регіон знову накриють дощі. Похмура та мокра погода пануватиме до середини листопада.

Отож на ранній сніг в горах чекати не варто.

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