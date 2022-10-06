Де в Україні не буде дощу

З погодою пощастить мешканцям Одеської та Херсонської областей. Вони на цілий місяць забудуть про парасольки.

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Цілий жовтень та половину листопада у цих регіонах пануватиме тепла погода. Температура повітря в Одесі коливатиметься у межах +17...+19 градусів. До позначки +20 градусів повітря прогріється 7, 9 та 22 жовтня.

У Херсоні буде ще тепліше, адже там стовпчики термометрів підійматимуться до +22 градусів. До кінця жовтня температура повітря рідко опускатиметься нижче +20 градусів. Однак вже на початку листопада в областях суттєво похолодає. При цьому небо залишатиметься сонячним та ясним.

З другого тижня листопада температура повітря не перевищуватиме +11 градусів.

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Дощі в Одеській та Миколаївській областях обіцяють лише 3 дні. Зокрема, 25 – 27 жовтня. При цьому він буде дрібним. Тож мешканці цих регіонів не встигнуть змокнути.

Зауважимо, що мешканцям інших областей України так не пощастить, адже на решті території синоптики обіцяють періодичні дощі. Сонячних та ясних днів буде не багато.