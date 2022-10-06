Где в Украине не будет дождя

С погодой повезет жителям Одесской и Херсонской областей. Они на целый месяц забудут о зонтах.

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Целый октябрь и половину ноября в этих регионах будет теплая погода. Температура воздуха в Одессе будет колебаться в пределах +17…+19 градусов. До отметки +20 градусов воздух прогреется 7, 9 и 22 октября.

В Херсоне будет еще теплее, ведь столбики термометров будут подниматься до +22 градусов. К концу октября температура воздуха будет редко опускаться ниже +20 градусов. Однако уже в начале ноября в областях существенно похолодает. При этом небо будет солнечным и ясным.

Со второй недели ноября температура воздуха не будет превышать +11 градусов.

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Дожди в Одесской и Николаевской областях обещают всего 3 дня. В частности, 25 – 27 октября. При этом он будет мелким. Так что жители этих регионов не успеют промокнуть.

Заметим, что жителям других областей Украины так не повезет, ведь на остальной территории синоптики обещают периодические дожди. Солнечных и ясных дней будет немного.