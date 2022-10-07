В октябре снега в Карпатах не будет. Этот месяц окажется для украинских вершин очень мокрым.

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Какая будет погода в Карпатах в октябре

В первой половине месяца погода будет преимущественно сухой и солнечной. Температура воздуха в горных населенных пунктах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях будет прогреваться до +19 градусов. В то же время в среднем она будет колебаться в пределах +14...+16 градусов.

Дожди в горах начнутся с 21 октября. Комфортная и теплая погода сменится холодной и мокрой. Постепенно температура воздуха опустится до +7 градусов, а ночью – до +3 градусов.

Выпадет ли снег в ноябре

С 1 ноября мокрый снег выпадет только в горах Ивано-Франковской области. В Полянице возле горнолыжного курорта "Буковель" небольшой снег обещают 1 и 2 ноября. Температура воздуха в эти дни опустится до 0 градусов.

7 – 9 ноября на Прикарпатье придет потепление. Небо наконец-то прояснится, а температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов днем. Однако после этого регион снова накроют дожди. Пасмурная и мокрая погода будет царить до середины ноября.

Так что раннего снега в горах ждать не стоит.

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