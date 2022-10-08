З 17 по 22 жовтня у Дніпрі, Херсоні та Запоріжжі пануватиме справжнє літо. Цілий тиждень температура повітря триматиметься на позначні +22...+23 градусів.

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Синоптики потішили прогнозом погоди

Тиждень перед тим у Херсоні, Запоріжжі та Дніпрі також буде тепло, але не настільки. Температура повітря почне підійматися з 16 жовтня. Впродовж всього тижня небо буде ясним. Ніякого дощу чи сильного вітру синоптики не прогнозують.

Найтепліший день у Херсоні буде в суботу, 22 жовтня. Тоді температура прогріється до +24 градусів.

З 23 жовтня поступово холоднішатиме. На початку тижня, 24 жовтня, стовпчики термометрів покажуть +16 градусів, а вже 28 жовтня температура повітря у Запоріжжі впаде до +9 градусів.

Тому радимо провести час на вулиці, щоб насолодитися теплою погодою перед похолоданням.

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