Зранку в Україні можливі тумани

Завдяки антициклону українці зможуть порадіти теплій та сонячній погоді. Отож кінець робочого тижня принесе комфортну температуру.

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7-го жовтня в усій Україні сонячна погода, синє небо, білі хмарки, сивуваті ранкові тумани й чемні стовпчики термометрів,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вона додала, що зранку в Україні буде холодно. Стовпчики термометрів покажуть +5...+10 градусів. Крім того, можливі тумани.

Водночас в Укргідрометцентрі розповіли, що у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, то ж парасолі можна залишити вдома.

Прогноз погоди у містах України

Київ – +18 градусів;

Луцьк – +17 градусів;

Ужгород – +19 градусів;

Львів – +18 градусів;

Івано-Франківськ – +16 градусів;

Тернопіль – +16 градусів;

Чернівці – +18 градусів;

Хмельницький – +17 градусів;

Рівне – +17 градусів;

Житомир – +17 градусів;

Вінниця – +18 градусів;

Одеса – +19 градусів;

Миколаїв – +19 градусів;

Херсон – +20 градусів;

Сімферополь – +20 градусів;

Кропивницький – +18 градусів;

Черкаси – +18 градусів;

Чернігів – +17 градусів;

Суми – +16 градусів;

Полтава – +18 градусів;

Дніпро – +18 градусів;

Запоріжжя – +19 градусів;

Донецьк – +17 градусів;

Луганськ – +17 градусів;

Харків – +18 градусів.



Прогноз погоди на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру