Зранку в Україні можливі тумани
Завдяки антициклону українці зможуть порадіти теплій та сонячній погоді. Отож кінець робочого тижня принесе комфортну температуру.
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7-го жовтня в усій Україні сонячна погода, синє небо, білі хмарки, сивуваті ранкові тумани й чемні стовпчики термометрів,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Вона додала, що зранку в Україні буде холодно. Стовпчики термометрів покажуть +5...+10 градусів. Крім того, можливі тумани.
Водночас в Укргідрометцентрі розповіли, що у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, то ж парасолі можна залишити вдома.
Прогноз погоди у містах України
- Київ – +18 градусів;
- Луцьк – +17 градусів;
- Ужгород – +19 градусів;
- Львів – +18 градусів;
- Івано-Франківськ – +16 градусів;
- Тернопіль – +16 градусів;
- Чернівці – +18 градусів;
- Хмельницький – +17 градусів;
- Рівне – +17 градусів;
- Житомир – +17 градусів;
- Вінниця – +18 градусів;
- Одеса – +19 градусів;
- Миколаїв – +19 градусів;
- Херсон – +20 градусів;
- Сімферополь – +20 градусів;
- Кропивницький – +18 градусів;
- Черкаси – +18 градусів;
- Чернігів – +17 градусів;
- Суми – +16 градусів;
- Полтава – +18 градусів;
- Дніпро – +18 градусів;
- Запоріжжя – +19 градусів;
- Донецьк – +17 градусів;
- Луганськ – +17 градусів;
- Харків – +18 градусів.
Прогноз погоди на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру