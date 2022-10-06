Зранку в Україні можливі тумани

Завдяки антициклону українці зможуть порадіти теплій та сонячній погоді. Отож кінець робочого тижня принесе комфортну температуру.

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7-го жовтня в усій Україні сонячна погода, синє небо, білі хмарки, сивуваті ранкові тумани й чемні стовпчики термометрів,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вона додала, що зранку в Україні буде холодно. Стовпчики термометрів покажуть +5...+10 градусів. Крім того, можливі тумани.

Водночас в Укргідрометцентрі розповіли, що у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, то ж парасолі можна залишити вдома.

Прогноз погоди у містах України

  • Київ – +18 градусів;
  • Луцьк – +17 градусів;
  • Ужгород – +19 градусів;
  • Львів – +18 градусів;
  • Івано-Франківськ – +16 градусів;
  • Тернопіль – +16 градусів;
  • Чернівці – +18 градусів;
  • Хмельницький – +17 градусів;
  • Рівне – +17 градусів;
  • Житомир – +17 градусів;
  • Вінниця – +18 градусів;
  • Одеса – +19 градусів;
  • Миколаїв – +19 градусів;
  • Херсон – +20 градусів;
  • Сімферополь – +20 градусів;
  • Кропивницький – +18 градусів;
  • Черкаси – +18 градусів;
  • Чернігів – +17 градусів;
  • Суми – +16 градусів;
  • Полтава – +18 градусів;
  • Дніпро – +18 градусів;
  • Запоріжжя – +19 градусів;
  • Донецьк – +17 градусів;
  • Луганськ – +17 градусів;
  • Харків – +18 градусів.


Прогноз погоди на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру