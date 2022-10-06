Утром в Украине возможны туманы.

Благодаря антициклону украинцы смогут порадоваться теплой и солнечной погоде. Так что конец рабочей недели принесет комфортную температуру.

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7-го октября по всей Украине солнечная погода, синее небо, белые облака, седые утренние туманы и вежливые столбики термометров.

– рассказала синоптикиня Наталья Диденко.

Она добавила, что с утра в Украине будет холодно. Столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Кроме того, возможны туманы.

В то же время в Укргидрометцентре рассказали, что в пятницу в Украине будет переменная облачность. Осадков не прогнозируют, поэтому зонты можно оставить дома.

Прогноз погоды в городах Украины

Киев – +18 градусов;

Луцк – +17 градусов;

Ужгород – +19 градусов;

Львов – +18 градусов;

Ивано-Франковск – +16 градусов;

Тернополь – +16 градусов;

Черновцы – +18 градусов;

Хмельницкий – +17 градусов;

Ровно – +17 градусов;

Житомир – +17 градусов;

Винница – +18 градусов;

Одесса – +19 градусов;

Николаев – +19 градусов;

Херсон – +20 градусов;

Симферополь – +20 градусов;

Кропивницкий – +18 градусов;

Черкассы – +18 градусов;

Чернигов – +17 градусов;

Суммы – +16 градусов;

Полтава – +18 градусов;

Днепр – +18 градусов;

Запорожье – +19 градусов;

Донецк – +17 градусов;

Луганск – +17 градусов;

Харьков – +18 градусов.



Прогноз погоды на 7 октября.