Утром в Украине возможны туманы.
Благодаря антициклону украинцы смогут порадоваться теплой и солнечной погоде. Так что конец рабочей недели принесет комфортную температуру.
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7-го октября по всей Украине солнечная погода, синее небо, белые облака, седые утренние туманы и вежливые столбики термометров.
– рассказала синоптикиня Наталья Диденко.
Она добавила, что с утра в Украине будет холодно. Столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Кроме того, возможны туманы.
В то же время в Укргидрометцентре рассказали, что в пятницу в Украине будет переменная облачность. Осадков не прогнозируют, поэтому зонты можно оставить дома.
Прогноз погоды в городах Украины
- Киев – +18 градусов;
- Луцк – +17 градусов;
- Ужгород – +19 градусов;
- Львов – +18 градусов;
- Ивано-Франковск – +16 градусов;
- Тернополь – +16 градусов;
- Черновцы – +18 градусов;
- Хмельницкий – +17 градусов;
- Ровно – +17 градусов;
- Житомир – +17 градусов;
- Винница – +18 градусов;
- Одесса – +19 градусов;
- Николаев – +19 градусов;
- Херсон – +20 градусов;
- Симферополь – +20 градусов;
- Кропивницкий – +18 градусов;
- Черкассы – +18 градусов;
- Чернигов – +17 градусов;
- Суммы – +16 градусов;
- Полтава – +18 градусов;
- Днепр – +18 градусов;
- Запорожье – +19 градусов;
- Донецк – +17 градусов;
- Луганск – +17 градусов;
- Харьков – +18 градусов.
Прогноз погоды на 7 октября.