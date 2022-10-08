С 17 по 22 октября в Днепре, Херсоне и Запорожье будет царить настоящее лето. Целую неделю температура воздуха будет держаться на отметке +22...+23 градусов.

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Синоптики порадовали прогнозом погоды

Неделю до того в Херсоне, Запорожье и Днепре тоже будет тепло, но не настолько. Температура воздуха начнет подниматься с 16 октября. В течение всей недели небо будет ясным. Никакого дождя или сильного ветра синоптики не прогнозируют.

Самый теплый день в Херсоне будет в субботу, 22 октября. Тогда температура прогреется до +24 градусов.

С 23 октября будет постепенно холодать. В начале недели, 24 октября, столбики термометров покажут +16 градусов, а уже 28 октября температура воздуха в Запорожье упадет до +9 градусов.

Поэтому рекомендуем провести время на улице, чтобы насладиться теплой погодой перед похолоданием.

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