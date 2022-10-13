С 15 ноября в Украине будет царить уже не осень, а зима. Температура воздуха резко упадет.

Читайте также Потепление задержится, – народный синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды

В ноябре Украину накроет зимняя погода

На Западе, Севере, Востоке и Центре Украины всю вторую половину ноября прогнозируют сильные снега. Температура воздуха сначала опустится лишь чуть ниже нуля, а после 21 ноября ударят сильные морозы. Синоптики предупредили украинцев о -11 градусах днем и -15 градусов ночью.

В последние дни ноября температура воздуха немного поднимется. Днем столбики термометров покажут -4...-1 градус. Ночью традиционно будет холоднее.

Небо все время будет пасмурным, ведь снег будет падать без перерыва. Потому возможны снегопады и проблемы на дорогах.

На юге также обещают снег

Холодный зимний период среди осени обещают и на Юге Украины. Правда, там морозы не продлятся так долго. С 15 ноября температура воздуха будет держаться на уровне +7...+11 градусов. Небо будет солнечным, иногда – с дождями.

Температура упадет только 20 – 23 ноября. Одесситов предупредили о -14 градусах ночью на 23 ноября. Днем столбики термометров покажут -8 градусов. В Херсоне минимальная ночная температура будет составлять -9 градусов, а дневная – -1 градус. Также в эти дни обещают снега.

Смотрите на тему – в Украине выпал первый снег: видео