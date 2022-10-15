Яка буде погода у Карпатах

Найтепліше буде у гірських населених пунктах Львівщини. Там 17 – 18 жовтня обіцяють +21 градус. Небо буде сонячним та ясним.

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Вже 19 жовтня температура різко впаде. Стовпчики термометрів покажуть +11 градусів. Увесь день падатиме дощ. 20 жовтня буде ще холодніше – +8 градусів, а до дощу доєднається і сніг. В останні дні тижня небо буде ясним, але повітря – холодним.

На Прикарпатті 20 жовтня температура опуститься до +6 градусів. Наступного дня падатиме сніг, а стовпчики термометрів вночі покажуть -1 градус.

Зверніть увагу! Погіршення погоди у західних областях та в Карпатах прогнозувала й заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Вона розповіла, що після потепління Україну накриють атмосферні фронти. 19 – 20 жовтня вони принесуть у Карпати мокрий сніг.

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