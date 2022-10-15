Яка буде погода у Карпатах
Найтепліше буде у гірських населених пунктах Львівщини. Там 17 – 18 жовтня обіцяють +21 градус. Небо буде сонячним та ясним.
Цікаво Піку бабиного літа ще навіть не було: коли в Україні сильно потепліє
Вже 19 жовтня температура різко впаде. Стовпчики термометрів покажуть +11 градусів. Увесь день падатиме дощ. 20 жовтня буде ще холодніше – +8 градусів, а до дощу доєднається і сніг. В останні дні тижня небо буде ясним, але повітря – холодним.
На Прикарпатті 20 жовтня температура опуститься до +6 градусів. Наступного дня падатиме сніг, а стовпчики термометрів вночі покажуть -1 градус.
Останні новини про погоду в Україні
- Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що після 18 жовтня в Україну знову завітає бабине літо. При цьому цього разу воно буде найтеплішим.
- Перші сильні морози вдарять в Україні в другій половині листопада. Температура повітря вночі опуститься до -14 градусів. Синоптики прогнозують сильні сніги.