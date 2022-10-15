Какая будет погода в Карпатах
Теплее всего будет в горных населенных пунктах Львовщины. Там 17 – 18 октября обещают +21 градус. Небо будет солнечным и ясным.
Интересно Пика бабьего лета еще даже не было: когда в Украине сильно потеплеет
Уже 19 октября температура резко упадет. Столбики термометров покажут +11 градусов. Ночью будет идти дождь. 20 октября будет еще холоднее – 8 градусов, а к дождю присоединится и снег. В последние дни недели небо будет ясным, но воздух холодным.
В Прикарпатье 20 октября температура опустится до +6 градусов. На следующий день снег падает, а столбики термометров ночью покажут -1 градус.
Последние новости о погоде в Украине
- Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что после 18 октября в Украину снова приедет бабье лето. При этом на этот раз оно будет самым теплым.
- Первые сильные морозы ударят в Украину во второй половине ноября. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов. Синоптики прогнозируют обильные снега.